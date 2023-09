Charter Change: prosperity for the Marcoses and capitalists; poverty for the Filipinos – GABRIELA

Press Release

February 28, 2023

QUEZON CITY – “Galawang mandaraya ang pagraratsada ng Charter Change na iskema ng administrasyong Marcos. Sahod, trabaho, pagkain, serbisyo – yan ang kailangan ngayon hindi chacha!” declared Clarice Palce, Gabriela Secretary General, in reaction to the approval of the Congressional Committee on Constitutional Amendments last Monday.

“Hindi pa nasapatan ang Marcos sa samu’t saring pamamaraan ng pandaraya noong eleksyon, ngayon naman ay pilit niyang babaguhin ang konstitusyon para pumabor sa kanyang administrasyon at balak na term extension, samantalang ang mamamayan ay umaaray na, hindi makasabay sa taas-presyo ng bilihin ang kinikita, pero walang reaksyon at kibit-balikat lang ang tugon ni Marcos Jr.,” Palce insisted.

The last Constitutional Convention was during the time of the late dictator President Marcos Sr. on January 17, 1973, changing a presidential form of government to parliamentary form amid widespread protest. It created a government with a figurehead prime minister and the power remained in the president-dictator Marcos.

With the present Marcos Jr., the intent of the charter change is further liberalization of the country’s economy and a longer term for the political leaders.

“May panganib na maulit ang nangyari noong panahon ni Marcos, the dictator. Hindi na natin kaya ang dekadang paghahari ng mga Marcos na sa siyam na buwan na panunungkulan, wala man lang kongkretong hakbang para sa kagalingan ng kababaihan at mamamayan kundi ang mangayupapa sa dayuhan, alagaan ang kanilang cronies at negosyante, magparty at maglibot sa ibang bansa.

Nasa panahon tayo ng krisis ni hindi pa lubusang nakakarecover ang mamamayan sa pandemya, lugmok sa hirap ang taong bayan, halos hindi na makasabay sa taas-presyo ng mga bilihin, ito lang talaga ang pinagkakaabahalan ng administrasyong Marcos Jr., ang pagbabago ng konstitusyon?” commented Palce.

In the proposed bill for the constitutional convention (ConCon), each sector will have a representative of workers, farmers and others but 20% of the delegates will be appointed by the Speaker and Senate President, who are both allies of the president. Further, there will be P10,000 per diem each delegate per day, aside from its travel and accommodation costs.

“Lantarang paglulustay at prone sa korapsyon ang ganitong klase ng bill, kahit sa istruktura, kakatigan nito kung sinuman ang nag-appoint sa mga ito, kaya nakikita nating ‘bias’ ang batas na ito at pabor sa mga nasa posisyon”, Palce remarked.

According to the bill, Concon can finish the new constitution by June 30, 2024, it can also table revisions in any part of the constitution and there will be an uncertain election in 2025.